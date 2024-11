Gaeta.it - Lautaro Martinez salta la partita contro il Verona per febbre alta

L'assenza dinella prossima sfida dell'Interilè una notizia che ha colto di sorpresa i tifosi e la dirigenza nerazzurra. Il capitano, infatti, ha fatto ritorno a Milano a causa di un episodio die influenza, rendendo impossibile la sua partecipazione allafissata per le 15. Con il campionato che entra in una fase decisiva, l'assenza del numero 10 si fa sentire, lasciando il mister Simone Inzaghi a dover riorganizzare il reparto offensivo.Il problema dellae il rientro a Milano, già considerato un punto cardine della formazione interista, ha riscontrato un attacco influenzale che non gli ha permesso di rimanere con la squadra. Questo tipo di influenza, spesso sottovalutato, può influire significativamente sulle prestazioni di un atleta.