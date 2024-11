Quifinanza.it - L’agenzia di rating Moody’d sancisce lo stop dell’Italia, crescita sotto l’1%

diMoody’s ha analizzato la situazione economica e di bilancio, confermando che, per i 2024, il nostro Paese non riuscirà a raggiungere gli obiettivi che il Governo si era posto. Laeconomica rimarrà, vicina allo 0,8%, un dato che comporterà un aggiustamento fiscale, in termini di taglio delle spese o aumento delle tasse, per mantenere la stabilità dei conti pubblici.Il principale interesse di Moody’s è però il debito pubblico. In quanto agenzia di, la società dà un voto alla qualità dei titoli di Stato di tutti i Paesi, Italia inclusa, e per il momento il nostro Paese rimane Baa3 con outlook stabile. Il deficit calerà al 4,6% ma il debito continuerà a salire, mentre le risorse del Pnrr stanno diventando sempre più difficili da spendere.