Gaeta.it - La Regione Lazio Risponde alle Sfide dell’Agricoltura: Nuove Misure e Fondo Emergenziale

In un incontro significativo, il presidente della, Francesco Rocca, insieme all'assessore al Bilancio e all'Agricoltura, Giancarlo Righini, ha discusso con una delegazione di Coldiretti, guidata da David Granieri, per affrontare le problematiche del settore agricolo. Leadottate si inseriscono in un contesto di crisi che richiede un intervento rapido e mirato per sostenere i produttori locali e garantire una ripresa efficace.Interventi urgenti per il settore agricoloDurante il confronto, sono state delineate una serie distrategiche per rilanciare il settore agricolo nel. Un obiettivo è il potenziamento della struttura tecnica dell'Assessorato all'Agricoltura, che dovrà soddisfare le numerose richieste legate alla crisi.