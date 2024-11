Nerdpool.it - I Simpson: l’Ultimo Episodio dell’Originale Milhouse e come guardarlo

Pamela Hayden si ritirerà ufficialmente dal suo ruoloe altri personaggi amati dai fan in Idopo 35 anni, e ora è il momento di prepararsi a vedere la sua ultima performance nel prossimo. Ipotrebbero aver iniziato la loro corsa 35 anni fa, ma sono più forti che mai, con la Stagione 36 attualmente in onda la domenica sera su Fox. La sitcom animata di lunga durata non mostra segni di rallentamento, ma non è lo stesso per tutti gli attori dietro i nostri personaggi preferiti. E non è mai stato più vero di ora.Iha annunciato ufficialmente che Pamela Hayden si ritirerà dalla serie animata dopo aver passato 35 anni a fornire le voci per personaggi, Jimbo Jones, Janey e molti altri. È stato anche annunciato che il suofinale andrà in onda domenica 24 novembre su Fox, quindi i fan dovranno sintonizzarsi per vedere cosa porterà sullo schermo per l’ultima volta prima di ritirarsi ufficialmente dalla serie.