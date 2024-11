Gori | Energia industria ed immigrazione | gli interessi italiani coincidono con quelli Europei

Leggi su Bergamonews.it

Bruxelles non è poi così lontana, basta un’ora e 35 minuti dall’aeroporto di Orio al Serio per sbarcare nella capitale belga che ospita il Parlamento Europeo. Giorgio, già sindaco di Bergamo per due mandati, oggi eurodeputato eletto con più di 211mila preferenze nel collegio Nord-Ovest questa distanza la annulla ancora di più. Riceve i giovani delle Acli Bergamo, i sindacalisti della Cisl, un gruppo di giornalisti per mostrare e dimostrare che “L’interesse nazionale coincide con l’interesse europeo. E l’interesse nazionale non lo coltivi facendo sportellate con gli altri Paesi o picchiando i pugni sul tavolo, ma trovando una voce comune”. Insomma, l’Europa è vicinissima.lo dimostra nel suo impegno nello studiare i dossier e specializzandosi nelle materie delle quali si occupano le due commissioni: la Itre (Commissione per l’, la ricerca e l’) del quale è vicepresidente e la Commissione Affari esteri.