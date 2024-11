Gli Stati Uniti non hanno l’obbligo di arrestare Netanyahu (e non lo faranno)

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 23 novembre 2024 – La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura per il premier israeliano, Benjamin, e per il suo ex ministro della Difesa, Yoav Gallant: entrambi sono accusati di crimini di guerra contro l’umanità commessi nella Striscia e in Israele dopo il 7 ottobre 2023. Ciò significa che nel momento in cui metterà piede in uno dei 123 Paesi che riconosce lAja (tra cui l’Italia, con il Governo spaccatissimo sulla vicenda),– che già parla di “Corte antisemita” – dovrà essere immediatamente arrestato.La richiesta della CPI – che non è un organo dell’Onu e non va confusa con la Corte Internazionale di Giustizia – ha ricompattato la popolazione israeliana, anche quella che non vede l’ora chesi faccia da parte: secondo la comunità ebraica, rappresenta una sorta di equiparazione tra Israele e Hamas.