Fortitudo Bologna, al PalaDozza il ritorno di Caja

, 23 novembre 2024 - Dove ci eravamo lasciati? Gara 4 di finale promozione con Trapani, a cinque mesi da quella sfida, Attilio, domani sera alle 18 torna sulla panchina della. La rottura estiva, con tanto di richiesta di licenziamento di giusta causa da parte della società, e poi il ribaltone dello scorso weekend con la ritrovata armonia e ilin panchina, la sfida con la Libertas Livorno non può che essere considerata come la partita die del suoin. Di fronte al primo soldout della stagione, Matteo Fantinelli e compagni guidati dal tecnico pavese provano a lasciarsi alle spalle il momento negativo e le 4 sconfitte consecutive subite e ripartire in vista di un ciclo di 4 partite sulla carta favorevoli. L’avversaria di oggi però, la Libertas Livorno, sembra voler fare tutt’altro che l’agnello sacrificale e arriva sotto le volte delcarica del desiderio di far bene e con circa 300 tifosi al seguito.