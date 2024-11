Oasport.it - F1, Colapinto a muro nelle qualifiche di Las Vegas: impatto da oltre 50G, verrà valutato domani

Francosi è reso protagonista di un brutto incidente durante leper il Gran Premio di Las2024, valevole come terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota argentino, nel corso dell’ultimo giro lanciato in Q2, è andato a sbattere violentemente contro le barriere in curva 16 distruggendo la sua Williams.Unsuperiore ai 50G per, uscito comunque sulle sue gambe dalla monoposto e senza gravi problemi fisici apparenti a testimonianza dell’elevato livello di sicurezza raggiunto dalle F1 moderne. Il 21enne sudamericano, già visitato subito dopo il crash, dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti nella giornata diper ricevere il via libera definitivo dei medici in vista della gara.“Durante leFranco ha subito unsignificativo di50G, che ha richiesto un controllo medico.