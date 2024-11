Liberoquotidiano.it - Delirio totale dei progressisti: la storica canzone di Natale è "suprematista"

Ci mancava solo l'accusa di poverty porn a chi fa beneficenza per l'Africa. A un mese esatto dal2024 è arrivata anche questa. E a finire nel mirino della ridicola accusa è quanto di più impensabile possa esserci: il brano natalizio e solidale per eccellenza Do they know it's Christmas che quest'anno compie 40 anni e proprio lunedi 25 novembre, su tutte le piattaforme, uscirà perla quarta volta in una versione nuova e remixata nella quale alle voci dei grandi del passato (tra loro Paul Young, Boy George, George Micheal, Simon Le Bon e Tony Hadley assieme a molti altri, con Bono Vox come solista) si sono aggiunti via via artisti emersi nei decenni successivi. Quest'anno, però, è scoppiata la polemica. E ad animarla è proprio una delle voci che si erano aggiunte all'edizione del trentennale, dieci anni fa, cioè quella di Ed Sheeran.