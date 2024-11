Donnaup.it - Crostata di ricotta e marmellata: preparata così è insuperabile

Ladiè già di per sé una meraviglia, ma con l’aggiunta dei pistacchi interi e in granella si trasforma in un piccolo capolavoro di pasticceria domestica, super goloso.Alla friabilità della frolla, alla cremosità del ripieno, si aggiunge la croccantezza piacevole e appagante della superficie che regala vibrazioni di peccaminoso piacere alla papille gustative.Realizzarla non è un’impresa impossibile, certo serve una buona dose di pazienza, ma ne vale la pena.Organizziamoci in modo da iniziare a preparare l’impasto con largo anticipo perché deve riposare in frigorifero per 12 ore in modo. Approfittiamo allora per far asciugare lain modo da disperdere il più possibile il suo siero di conservazione: ci assicureremo un ripieno perfetto!Scopriamo insieme tutti i passaggi di questa ricettina straordinaria!di: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:per la frolla:187 gr di farina grano tenero debole25 gr di farina di mandorle115 gr di burro70 gr di zucchero a velo1 uovo piccolo2 gr di salela scorza di limone biologico1 cucchiaino di estratto di vanigliaper il ripieno:a sentimento550 gr didi pecora70 gr di zuccheroq.