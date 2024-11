Cop29 una giornata extra a Baku per trovare un accordo con i paesi del Sud del mondo

Leggi su Open.online

La bozza diche circola sui tavoli di, alla, prevede un finanziamento per il clima pari a 250 miliardi di dollari. È definito «uno scherzo» daidel Sud del, che ritengono inadeguate le risorse per aiutarli a fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico. Non c’è l’, dunque, nella capitale azera. Dopo una notte di negoziati infruttuosi, è stata aggiunta alla conferenza unasupplementare per cercare di raggiungere l’intesa: la mattina del 23 novembre si terrà un’ulteriore sessione plenaria e gli osservatori prevedono che sarà una«molto lunga».Il Guardian parla di un’attività intensa di Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, che starebbe telefonando ai referenti delle Nazioni “ricche”, affinché alzino la cifra totale dei sussidi.