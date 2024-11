Romadailynews.it - Cina-Serbia: tavola rotonda evidenzia cooperazione culturale

Belgrado, 23 nov – (Xinhua) – Unasullatrasi e’ svolta ieri a Belgrado, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali attraverso gli scambi culturali. Sottolineando l’importanza delle relazioni bilaterali, Marina Ragus, vicepresidente del Parlamento serbo e presidente del gruppo di amicizia parlamentare con la, ha messo in evidenza i legami storici e culturali tra i due Paesi, in particolare durante i periodi difficili. Ragus ha sostenuto il rafforzamento dei legami culturali, affermando: “La cultura e’ il miglior ponte per far conoscere le due nazioni”. Ha proposto ulteriori viaggi di studio e programmi culturali per approfondire i legami. Ha ancheto i benefici economici portati alladallacon la, in particolare attraverso la Belt and Road Initiative.