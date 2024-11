Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Davide Calabria: addio a un altro capitano

Leggi su Dailymilan.it

La storia d’amore tra ilsta per giungere al termine e il suoè inevitabile: cosa cambia sulsi prepara a lasciare ilal termine della stagione, dopo che il suo contratto andrà in scadenza e non verrà rinnovato. E non è la prima volta che succede nella storia del club di via Aldo Rossi. Sì, perché anche nel 2013, l’di Massimo Ambrosini, dopo una vita in rossonero, fu molto discusso. Situazione analoga anche per quanto riguarda Riccardo Montolivo, che con il Diavolo chiuse il proprio rapporto nel 2019.Tornando a, il suo contratto è in scadenza nel 2025 e a dir la verità, di rinnovo in casa rossonera non si è mai parlato. La questione prolungamento del contratto non è, infatti, mai stata toccata dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi, che ha “sfruttato” la scadenza dell’accordo per dare il benservito al terzino cresciuto aello.