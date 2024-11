Gaeta.it - Assolti i quattro imputati per l’incidente mortale di Giancarlo Ciappino: la sentenza del tribunale di Cassino

Facebook WhatsAppTwitter La recentedeldiha suscitato forti reazioni tra i familiari di, l’operaio di 57 anni deceduto in un tragico incidente sul lavoro nel 2017. La corte ha assolto idalle accuse di omicidio colposo e violazioni urbanistiche, suscitando indignazione e delusione tra i parenti della vittima. Questo evento mette in luce non solo le questioni legali legate agli incidenti sul lavoro, ma anche l’importanza della sicurezza nei cantieri edili.Il contesto dele le indaginiIl drammatico incidente risale al 20 febbraio 2017, avvenuto in un cantiere edile a “Le Cupe”, vicino al centro di Itri., dipendente della ditta “Gaeta Calcestruzzi”, stava eseguendo alcuni lavori quando è stato coinvolto in un tragico incidente.