Al via il Torino Film Festival: si inizia con Eden, lo sgangherato survival movie di Ron Howard con Jude Law sdentato e completamente nudo

cattivi bisogna saperli fare. E un bravo ragazzo come Ronnon è figura adatta per lo scopo. Prendete il caotico,guazzabuglio diche apre il 42esimodiretto da Giulio Base – e capirete di cosa stiamo parlando. Doveva essere unche gira attorno all’hobbesiano homo homini lupus ma è una affastellata conta di dissennati caratteri umani e cani lupo idrofobi. L’occasione era davvero ghiotta. Perché la storia sui generis e avventurosa del dottore tedesco Friedrich Ritter (nelLaw senza denti e con il pene di fuori) e di sua moglie Dora affetta da sclerosi multipla (Vanessa Kirby) fuggitivi nel 1929 a Floreana, isola deserta nell’arcipelago darwiniano delle Galapagos nel Pacifico, è accaduta per davvero.Come per davvero nel 1931 a disturbare i due in apparente pace con asinello e galline, è arrivata un’altra coppia di tedeschi: il ragionierino tuttofare Wittmer (Daniel Bruhl) con la giovanissima moglie in seconde nozze e incinta, Margret (Sydney Sweeney), più figliolo tubercoloso.