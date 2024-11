Lidentita.it - A teatro: Shakespeare… al buio

Leggi su Lidentita.it

Un singolare esperimento acon spettatori bendati per meglio accostarsi al più importante drammaturgo inglese Sabato 23 novembre, doppia replica L’esperimento non è nuovo. Dopo il tutto esaurito dello scorso anno con “Romeo & Giulietta”, “Spazio Kairos/Onda Larsen” di via Mottalciata 7, a Torino, ritorna a proporre William Shakespeare in una“versione inedita”. L’appuntamento è per sabato 23 novembre (alle . A: Shakespeare. alL'Identità.