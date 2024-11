Ilgiorno.it - A Milano torna il panettone sospeso: “Una piccola attenzione che può donare un momento di serenità a chi è in difficoltà”

, 23 novembre 2024 – Come da tradizioneil “”, il dolce tipico meneghino in favore di chi vive in povertà. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è stata ideata da Gloria Ceresa e Stefano Citterio. “Viviamo in un periodo di grande incertezza – dichiarano i fondatori – la povertà è in aumento. Siamo consapevoli che unnon è risolutivo, ma può essere unache puòundia chi vive situazioni difficili e di grave emarginazione”. Queste le pasticcerie che aderiscono all’Associazione no-profitETS: Cake l'Hub - I Dolci del Paradiso, Davide Longoni, Gelsomina, Giacomo Pasticceria, Marlà, Massimo 1970, Pasticceria DaMa, Polenghi Angelo, San Gregorio, Sant Ambroeus, Taveggia Gamberini, Vergani.