X Factor 2024: nella puntata degli inediti eliminata Lawrah

il quinto live, contrariamente a quanto annunciato, elimina un solo concorrente tra i sette rimasti. Si comincia con uno show di Paola Iezzi e Giorgia. in un medley di Vogue di Madonna e I Wanna dance with somebody di Whitney Houston. Paola si concede un “limone”con un ballerino. È un pornosoft, dice Jake La Furia. Paola Iezzi con frustino e occhiali. Manuel Agnelli con collare, un “reggitore cervicale” (“una cosa di salute e di bellezza”, dice). X: partono i primidei Les Votives e di LowrahAchille Lauro introduce il suo gruppo Les Votives, i primi a esibirsi. Il loro inedito è Monster, un pezzo rock, scritto e arrangiato dai tre ragazzi milanesi. Quattro sì dei giudici.