X Factor 2024 | il 5 Live su Sky e NOW accende gli inediti e definisce i semifinalisti

- I, IL PRIMO TRAGUARDO DI STAGIONE:DA QUESTA NOTTE SONO FUORI GLIULTIME CURVE PRIMA DELLA FINALISSIMA DI NAPOLI: IERI DEFINITI I, ELIMINATA LOWRAHIERI 705MILA SPETTATORI E 3,4% DI SHARE, ANCORA IN CRESCITA RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA (+6%)E SUI SOCIAL #XFÈ SEMPRE LO SHOW PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATAOPENING SUPER POP CON PAOLA E GIORGIA.OSPITI I COMACOSE, CONQUISTANO L’XARENA. PROSSIMA SETTIMANA ARRIVA GAZZELLEQuella di ieri, per X, è stata probabilmente la puntata della svolta: definito il panel dei, con grossi colpi di scena anche al tavolo dei giudici, ma soprattutto battesimo per glidei concorrenti che hanno raggiunto così il primo traguardo di stagione. Una vittoria, per tutti: i sette nuovi brani originali degli artisti di #XFsono disponibili su tutte le piattaforme digitali da questa notte.