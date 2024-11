Lettera43.it - WhatsApp, arrivano le trascrizioni dei messaggi vocali anche in italiano

Leggi su Lettera43.it

ha annunciato l’attesa funzione di trascrizione deiricevuti. In arrivo sia sugli smartphone Apple sia sui device Android, permetterà di conoscere il contenuto di una nota audio in qualsiasi momento,laddove è impossibile ascoltarla. A tutti è capitato infatti di ricevere un file mentre si è in giro oppure in un ambiente molto rumoroso, o viceversa in cui è richiesto il massimo silenzio, oppure di non aver voglia di ascoltare una nota magari eccessivamente lunga. Meta ha pensato proprio a questo, introducendo un’opzione che trasforma con un semplice tap iin testo. Una mossa che allinea l’azienda di Mark Zuckerberg con Apple, che aveva introdotto un’opzione simile già nel 2023 per il suo iMessage. transcripts for voice messages are rolling out now! so when you can’t listen right away, you have the option to read themvoice messages transcripts are generated on your phone so that no one, not even, can hear or read them rolling out in select languages—(@) November 21, 2024, come funzionano ledeiMeta ha assicurato che ogni trascrizione, che non sarà automatica, sarà presente solo sul proprio dispositivo e che nessun altro avrà modo di leggerla.