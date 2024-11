Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2024 ore 15:30

ORE 15.20SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS ETERAMO IN CARREGGIATA INTERNAMENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITEFIUMICINO ENINASUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARESULLA STATALE PONTINA CODE TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EURIN VIA APPIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CIAMPINO E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANOTRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIAMENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONAIN VIA NOMENTANA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SANT’ALESSANDRO DIREZIONE PALOMBARESE Servizio fornito da Astral