Ilrestodelcarlino.it - Umberto Lepretti è morto per un infarto: addio al noto marinaio di Civitanova

Marche, 22 novembre 2024 – Stroncato da un, esponente della marineria civitanovese. Aveva 66 anni, vongolaro in pensione, e nel primo pomeriggio di oggi è deceduto all’interno della sua auto, che era parcheggiata a ridosso del mercato ittico. Sono stati i familiari a fare la tragica scoperta, dopo averlo cercato per ore visto che non era rientrato a casa e che non rispondeva al cellulare. Insieme ai fratelli era comproprietario di una vongolara e di un peschereccio. Abitava nel quartiere sud, in piazza Cecchetti, e lo si vedeva sempre fare le commissioni in questa zona ma il suo amore era il porto e anche ieri si era recato lì. Sono state le figlie a trovarlo, quando ormai non c’era più nulla da fare, privo di vita e seduto al volante della sua Lancia.