Agi.it - "Ti ammazzo come un cane", l'influencer Basciano arrestato per stalking contro l'ex compagna

Leggi su Agi.it

AGI - "Se non torni con me tiune devi aver paura di tornare a casa". È solo una delle minacce che Alessandro, dj e, finito in custodia cautelare in carcere per, avrebbe rivolto alla exSophie Codegoni lo scorso 4 novembre. I due avevano iniziato una relazione nel marzo 2022 che si è poi interrotta l'autunno successivo. I due hanno avuto una bambina. Il 35enne è stato stato portato in carcere a San Vittore. La pm Alessia Menegazzo, coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Manella, contestano anumerosi episodi di minacce, anche sui social network, nei confronti della ragazza e appostamenti nei luoghi frequentati da lei. "Si ritiene che la versione accusatoria fornita dalla persona offesa sia assolutamente credibile e attendibile.