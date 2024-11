.com - Terza Categoria / Derby Largo Europa-Spes Jesi e non solo: tutte le sfide dell’8° giornata del girone C

L’Atletico 2008 ospite della Juniorna, il Maiolati Pianello cerca il colpo a Sassoferrato, scontro al vertice tra Urbanitas Apiro e Albacina e ilditra: il programma completo dell’ottavaVALLESINA, 22novembre 2024 – Siamo ormai arrivati a metà percorso neld’andata di.Il gruppo C, fino ad ora governato dall’equilibrio senza un vero padrone, vedrà infatti disputarsi l’ottavo turno di campionato in questo fine settimana, con numerosedi livello che potrebbero dirci tanto su che strada prenderà il cammino delle squadre protagoniste. I punti in palio infatti sono sempre più importanti e c’è necessità di mettere benzina sul fuoco per alzare il livello della propria stagione.Parlando della zona di classifica più rovente, quella dei playoff, Urbanitas Apiro ed Albacina si affrontano con in palio un’importante possibilità per rilanciarsi ai massimi livelli, approfittando del turno di riposo del Poggio San Marcello.