Thesocialpost.it - Piazzapulita, Luca Ricolfi scatena la polemica: “Il patriarcato esiste solo nelle famiglie degli immigrati”

Leggi su Thesocialpost.it

protagonista di una durissimadurante l’ultima puntata di. Ospite di Corrado Formigli in collegamento video, l’opinionista de La Stampa commenta le recenti dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sue violenza sulle donne che ha provocato la reazione furiosa della sinistra. Ma le sue parole suinfiammano ulteriormente gli animi.Leggi anche: Altro che, ormai c’èil “nientarcato”Il video di“L’avete quasi accusato di negazionismo perché aveva negato l’nza del, ma questa tra i sociologi è una cosa ovvia. – attaccadifendendo Valditara – C’èil maschilismo, ilin Italia c’è”.“È molto importante per la causa delle donne: dove c’è ilvero èin cui c’è il patriarca, l’autorità paterna e genitoriale che in Italia non c’è più da decenni.