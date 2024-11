Lettera43.it - Orban invita Netanyahu in Ungheria: «Qui la sentenza della Corte non ha alcun effetto»

Il primo ministro ungherese Viktor, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Unione europea, ha annunciato che inviterà il suo omologo israeliano Benyaminper protestare contro il mandato di arresto emesso dallapenale internazionale (Cpi) nei confronti suoi e dell’ex ministroDifesa di Israele Yoav Gallant. «Non abbiamo altra scelta che sfidare questa decisione. Lo inviterò a venire in, dove posso garantirgli che lanon avrà», ha dichiarato in un’intervista alla radio statale. Una posizione non solo contro la Cpi ma anche contro l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, secondo cui «la decisionedeve essere rispettata e attuata ed è vincolante per tutti gli Stati parte, tra cui tutti i membri dell’Unione Europea».