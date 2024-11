Quotidiano.net - Opera San Francesco. Se il volontario è molto speciale

Leggi su Quotidiano.net

Simone Barlaam è un nuotatore della nazionale italiana. Ha partecipato e trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, portandosi a casa un oro, due argenti e un bronzo. È stato tra gli atleti che ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 ha raccolto più vittorie, tre medaglie d’oro e un argento. Barlaam ha ventiquattro anni, è nato e cresciuto a Milano ed è proprio in una realtà di beneficenza meneghina che l’atleta si trasforma in. Infatti, Simone ha partecipato al progettoall’per un giorno, attività che trasforma in volontari personaggi noti del nostro Paese. L’associazioneSan(OSF) agisce sul territorio lombardo e offre aiuto ai poveri e a coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà e fragilità. L’ente permette a chi è invitato di vivere e di toccare direttamente con mano ciò di cui l’associazione si occupa.