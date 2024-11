Sport.quotidiano.net - Napoli-Roma, Conte: "Giallorossi un'incognita. Marotta? Mai un amico"

, 22 novembre 2024 - Lanel mirino, nel match in programma domenica 24 novembre alle 18 al Maradona, ma anche tante scorie lasciate dalla precedente sfida in casa dell'Inter: l'ormai consueta conferenza stampa dell'antivigilia targata Antonioè stata rovente, pur senza mai provare a perdere il focus dal calcio giocato, quello che finora ha forgiato una classifica con tante squadre in una manciata di punti. Trae Var A guidare il gruppone è il, che aveva toccato anche un vantaggio di +4 prima di perdere qualcosa per strada: qualcosa, sì, ma non la leadership. "Ci sono tante squadre in pochissimi punti e questo dimostra che stiamo facendo bene noi ma anche le altre, senza alcuna big staccata. Anzi, magari c'è un po' di stupore a vedere qualcuno lì davanti dopo 12 giornate e infatti ne sono così tante che si farebbe fatica a elencarle".