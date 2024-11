Puntomagazine.it - Napoli, bar sospeso per 15 giorni

. Gli agenti avevano controllato il bar in ottobre e avevano trovato il titolare e il padre in possesso di stupefacentiIl Questore di, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 15dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in zona Chiaia. A darne notizia una comunicazione della Questura diIn particolare, nella serata dello scorso 11 ottobre, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Montecalvario erano intervenuti presso il bar in questione ed avevano controllato due soggetti, identificati rispettivamente per il titolare ed il padre dello stesso. Quest’ultimo era stato trovato in possesso di circa 30 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, e di un’ingente somma di denaro e, pertanto, era stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.