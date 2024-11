Gaeta.it - Mercatino di Natale di Bolzano: novità e tradizione per il 2023

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Si avvicina l’apertura deldidi, atteso evento che festeggia quest’anno la sua trentatreesima edizione. Il celebre ‘Christkindlmarkt‘ si prepara ad accogliere visitatori da ogni parte, proponendo un ricco programma die tradizioni, nonostante alcune modifiche logistiche che potrebbero influenzare l’esperienza complessiva.Lenella locationIldiavrà come fulcro piazza Walther, ma quest’anno una parte delle consuete bancarelle si trasferirà verso via Isarco e parco dei Cappuccini a causa di lavori in corso nel parco Berloffa. Questa decisione è stata illustrata durante una conferenza stampa, dove si è enfatizzato che la scelta potrebbe divenire permanente. Nonostante le preoccupazioni espresse da alcuni espositori, il numero delle richieste è stato elevato, confermandocome ildipiù grande dell’Alto Adige.