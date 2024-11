Meloni | rivendico stop ad abuso ufficio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.25 "I Comuni,come ha giustamente ricordato il Presidente Mattarella,sono il simbolo della libertà e unità della Nazione. Senza i Comuni, l'Italia non esisterebbe".Così la premier all'assemblea Anci. "Voi sindaci fate la differenza, spesso avete mezzi inadeguati.Troverete sempre nel governo un interlocutore attento". Rivendica l'abrogazione dell'diper "non lasciare sindaci in balia della paura della firma" e per il "rischio di lunghi processi a persone perbene".Gli Enti locali "avranno ruolo cruciale nella seconda fase del Pnrr".