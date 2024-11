Ilrestodelcarlino.it - Mariotti, oggi l’ultimo saluto. Vimini: "Dovremo essere degni eredi del suo lavoro"

Dopo la camera ardente allestita ieri a Muraglia, le esequie e il funerale di Gianfrancosono previste peralle ore 15 in duomo. Daniele, vicesindaco, assessore alla cultura e presidente del Rof, parla proprio dopo aver reso omaggio alla salma., lei è nato nel 1978 mentre il Rof di Gianfrancoè nato nel 1980. Giusto? "Giusto". Allora questa intervista rischia diun altro inutile epitaffio istituzionale a meno che lei, crescendo, non abbia avuto conoscenza e ricordo personale e diretto di. Ce l’ha? "Sì, ce li ho, sia il ricordo che la conoscenza fin da quando ero in Commissione cultura in Comune". Allora confessi. "Era una persona innamorata della sua città e della cultura di cui aveva una visione alta". Lei si ricorda anche che nel partito ci furono battaglie dure contro questa visione alta.