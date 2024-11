Gamberorosso.it - "Lo chenin blanc sarà il nuovo chardonnay". Intervista alla Master of wine Madeleine Stenwreth

Sembra proprio che la varietà a bacca bianca– che possiamo associareLoira come madrepatria – un tempo poco valorizzata, potrebbe essere la risposta del futuro vinicolo a un mondo sempre più caldo e assetato di vini freschi e versatili. Cosìofe consulente internazionale, descrive il potenziale di questo vitigno con parole che suonano come un manifesto per una rivoluzione dettata dai cambiamenti climatici. È una varietà con «Una naturale acidità molto elevata» che, come spiega la, riesce a dare il meglio in climi mediterranei, ma sempre più caldi, dove molte uve, come lo, iniziano a soffrire.Grappolo divsIl riscaldamento globale sta cambiando il volto delle principali regioni vinicole, e con esso, anche le varietà più popolari e apprezzate dai consumatori.