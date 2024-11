Oasport.it - LIVE Islanda-Italia 10-8, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: islandesi a +2 dopo 5?, match equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-27 Tap-in perfetto di Nicola Akele: gli azzurri non alzano il piede dall’acceleratore!Parziale aperto di 17-0 dell’, con coach Pedersen che deve chiamare immediatamente time-out.12-25 GRANT BASILEEEEE! TRIPLAAAAAAAA12-22 A segno anche il secondo libero: vantaggio in doppia cifra per l’!12-21 Dentro il libero.Fallo antisportivo di Fridriksson subito da Rossato!12-20 Riccardo Rossato da due: altro debuttante a bersaglio!12-18 Appoggio di Grant Basile: primo canestro al debutto per il giovane giocatore in forza a Cantù!12-16 Amedeo Tessitori! Il canestro di ‘Tex’, gli azzurri allungano il parziale.12-14 Michele Vitali! Sorpasso.12-12 Tap-in di Nicola Akele per il pareggio!12-10 2/2 per Amedeo Tessitori a cronometro fermo: l’accorcia a -2.