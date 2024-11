Lettera43.it - L’ira di Netanyahu sul mandato di arresto della Cpi: «Decisione antisemita»

Giovedì 21 novembre la Corte penale internazionale ha emesso undiper il premier israeliano Benyamine l’ex ministroDifesa Yoav Gallant con l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità nell’ambito del conflitto a Gaza. Immediata è stata la reazione irritata di Israele: «È una, un nuovo processo Dreyfus», ha tuonato l’ufficio di. In un discorso alla nazione, invece, il premier israeliano ha detto: «Nessuna scandalosaanti-israeliana ci impedirà, e mi impedirà, di continuare a difendere il nostro Paese». Per Gallant laCorte dell’Aja «mette sullo stesso piano Israele e Hamas, incoraggiando il terrorismo».Gli Usa al fianco di Israele: «scandalosa», mentre per l’Ue «deve essere rispettata e applicata»Ild’emesso dalla Corte penale internazionale rischia di non avere effetti concreti.