Lagarde chiede il mercato unico dei capitali ma tace sui ritardi provocati dalla BCE

Christine, presidente della Bce insiste sul tema dell’integrazione delle Borse. A suo parere l’Europa deve impegnarsi di più per raggiungere gli Stati Uniti e, per farlo, deve rendere più semplice e veloce il sistema dei mercati finanziari. Questo potrebbe trasformare i risparmi degli europei in una grande opportunità per far crescere l'economia. Un appello sicuramente da condividere. Dimentica però di fare di ricordare quanto sia responsabilità della Bce in questo ritardo visto il carico di regole imposte proprio dall’Eurotower alle banche finanziamento delle imprese. Senza contare che il controllo delfinirebbe per aumentare il potere della BceAl Congresso Bancario Europeo a Francoforte,ha spiegato che l'Europa ha una grande quantità di risparmi, ma non li sta utilizzando abbastanza per investire in progetti importanti.