Lanotiziagiornale.it - “La violenza spesso dilaga tra le mura di casa, c’è un problema culturale”: parla la deputata del M5S, Morfino

Danieladel M5S, lei ha detto in Aula discutendo le mozioni sulladi genere: “Oggi vi chiedo, non solo comementare ma soprattutto come vittima di, di non girarci dall’altra parte. Io ho avuto la fortuna di salvarmi, non tutte le donne hanno avuto questa fortuna”. Ci spiega cosa intendeva dire?“Non serve andare nel dettaglio di ciò che è successo, ho una figlia che finora ho cercato di tutelare al meglio e voglio continuare a farlo. Posso confermare che latra ledomestiche.il mostro non è sotto il letto ma accanto a te. Io ho avuto la forza e il coraggio di denunciare, anche grazie a mia figlia. Proprio per questo, comementare, sono determinata a dare voce a tutte quelle donne che subiscono affinché trovino anche loro la forza e il coraggio di farlo”.