Kim | precedenti negoziati con Trump falliti per ostilità Usa

Roma, 22 nov. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che i suoitentativi diplomatici con gli Stati uniti hanno solo confermato la politica ostile e immutabile di Washington nei confronti di Pyongyang, e ha promesso di intensificare il rafforzamento dell’arsenale nucleare del paese. Lo riportano oggi i media statali della Corea del Nord. Kim ha tenuto un discorso alla cerimonia di apertura dell’expo di armamenti denominata “Sviluppo della Difesa Nazionale-2024”, tenutasi ieri a Pyongyang. “Abbiamo già fatto tutto il possibile nelle negoziazioni con gli Stati uniti, e ciò che è risultato certo dall’esito è l’immutabile politica invasiva e ostile nei confronti della Corea del Nord”, ha osservato Kim nel discorso. Pur non citandolo apertamente, potrebbe trattarsi del primo riferimento diretto di Kim Jong Un alla rielezione di Donaldalla Casa bianca, con il quale si è incontrato tre volte in un tentativo di regolare la questione nucleare, che poi non ha portato alcun esito.