Milano, 22 nov. (LaPresse) – “Il ministero degli Esteriiano afferma che la Repubblica islamica ha iniziato ad attivareavanzate” per l’arricchimento dell’“inalla nuovaanti-Teheran adottata dal Consiglio dei governatori (BoG) dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica () sul programma nucleare pacifico dell’”. Lo scrive l’agenzia di stampa Irna. L’Organizzazione per l’energia atomica dell’(Aeoi) e il dicastero degli Esteriiano hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui ladell’viene definita “una misura politicamente motivata, irrealistica e controproducente”. “Il capo dell’Aeoi ha ordinato misure efficaci, tra cui il lancio di un numero notevole die avanzatedi diversi tipi”, si legge ancora.