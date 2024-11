Sport.quotidiano.net - Il banco di prova dopo un promettente esordio

Un celebre aforisma diceva: "La curiosità piuttosto che il dubbio è la radice della conoscenza." Concedeteci, dunque, un pizzico di curiosità quanto mai naturale e spontanea intorno al Modena. Perché se la vittoria con la Carrarese poteva avere una sorta di reazione d’orgoglio post esonero di Bisoli nel suo dietro le quinte, terminate le due settimane di sosta per le nazionali, sarà interessante conoscere dove e come Mandelli ha messo la sua mano su questioni tattiche e tecniche. Già anticipate in parte coi toscani. La difesa a 3 in fase di possesso e a 5 in fase di non possesso, la novità Battistella sulla fascia destra, la volontà di mantenere il pallino del gioco ove possibile per non subire gli attacchi avversari. Cosenza è già un beldiper il neo allenatore alla prima trasferta in gialloblù.