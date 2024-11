Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Una storia nera, Venerdi 22 Novembre 2024

22sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.SkyUno HD alle 21:15 presenta Una, un dramma tratto dal romanzo di Antonella Lattanzi. Al centro della vicenda c’è il complesso rapporto tra una donna e il marito violento, la cui misteriosa scomparsa porta alla luce segreti e abusi nascosti. Il film esplora con sensibilità e profondità le dinamiche tossiche di una relazione e le ripercussioni che essa lascia dietro di sé. Su SkyDue HD alle 21:15 puoi vivere il fascino malinconico di Lost in Translation - L'amore tradotto, diretto da Sofia Coppola. Lasi svolge a Tokyo, dove un attore americano in declino, interpretato da Bill Murray, stringe un legame speciale con una giovane donna, Scarlett Johansson, in cerca di se stessa.