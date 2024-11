Tg24.sky.it - Femminicidio Francesca Deidda a Cagliari, dopo sei mesi il marito ha confessato

Svolta nelle indagini per ildineltano. IlIgor Sollai,seiin cui ha continuato a proclamarsi innocente, hadi aver ucciso e nascosto il corpo della moglie. L’uomo, 43 anni, si trova attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere., 42 anni, era sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da, il 10 maggio scorso e i suoi resti erano stati trovati due, il 18 luglio, in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125.