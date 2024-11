Lanazione.it - Fasce tricolori in Regione. Ben 12 sindaci (o vice) sbarcano in Consiglio

Tree unsindaco in carica eletti in un colpo solo. Più altri tre che hanno cessato l’incarico da pochi mesi. E ce ne sono altri sei che hanno avuto un’esperienza da primo cittadino o da. Inregionale stavolta è sbarcato il ‘partito dei’, amministratori di grandi e piccole realtà, con esperienza amministrativa solida. E una visibilità che sicuramente li ha aiutati. Il caso più significativo è quello di Stefania Proietti, prima cittadina di Assisi da oltre sette anni, che è stata eletta governatrice e che aveva dalla sua una notorietà non secondaria proprio grazie al fatto che guidava la Città del Santo dal 2016. L’altra sindaca in carica era Letizia Michelini, al suo terzo mandato a Monte Santa Maria Tiberina. Così come quella di Laura Pernazza, prima cittadina di Amelia dal 2016, che è arrivata seconda nella lista di Forza Italia.