Calciomercato.it - DIRETTA | Milan-Juventus, la conferenza di Fonseca: seguila LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia del match di San Siro. Ecco le sue parole dal centro sportivo di CarnagoE’ giornata di vigilia per ildi Paulo, che domani affronterà a San Siro, alle ore 18.00, ladi Thiago Motta., ladi– Calciomercato.itUn match da vincere a tutti i costi per i rossoneri, che non possono permettersi più passi falsi, per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Per l’occasione il tecnico portoghese pensa ad unformato Bernabeu.Segui lastampa dicon Calciomercato.itL'articolo, ladiproviene da CalcioMercato.it.