D'AGOSTINO: "LA ROMA NON HA CREDUTO IN ME. IN UNA SETTIMANA DISSI NO AL NAPOLI, PERSI JUVE E REAL MADRID"

L’ex centrocampista dell’Udinese e dellaha rilasciato un’intervista ai microfoni di TvPlay: i retroscena sulle trattative con“NELLE GIOVANILI DELLANON COMANDA L’ALLENATORE, MA C’E’ UNA PROGRAMMAZIONE. SE AVESSEROIN ME, SAREI RIMASTO TANTI ANNI” – “A me hanno sempre esaltato le doti balistiche. Nell’identificazione del ruolo sono stato più sfruttato nel settore giovanile che ottimizzato nelle qualità. Non tutti hanno l’occhio di vedere in prospettiva. Se laavessein me, se avesse captato in me quella qualità di regista, avrei giocato molto tempo alla. Nelle giovanili dellanon comanda l’allenatore, ma c’è una programmazione, deve decidere chi ritiene opportuno puntare su alcuni talenti. Ero consapevole che non fossi brevilineo e sopperivo con la fisicità e il piede il fatto di giocare in altri ruoli.