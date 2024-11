Condoni illegali tangenti e intromissione nei sistemi informatici l’inchiesta a Roma | Abbiamo fatto un ricamino

Leggi su Open.online

Sono sei le persone coinvolte in un’operazione dei Carabinieri della CompagniaEur accusate di aver messo in piedi un sistema di sanatorie edilizie. Secondo la procura, gli indagati, avrebbero alterato le destinazioni d’uso di immobili, creato certificazioni di collaudi mai avvenuti eaccessi abusivi aicatastali. Come stabilito dal giudice per le indagini preliminari Claudio Carini, in attesa degli ulteriori procedimenti legali, delle sei persone coinvolte, due sono finite agli arresti domiciliari, tre hanno ricevuto il divieto di esercitare la professione – con l’aggiunta per una di esse dell’obbligo di firma presentandosi alla polizia giudiziaria – e una è stata sospesa dall’esercizio del pubblico servizio. Le accuse sono di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, truffa e falsa attestazione e certificazione.