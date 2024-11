Gaeta.it - Condanna definitiva per Elia Di Genova: dieci anni di reclusione per l’aggressione a Porto Rotondo

Facebook WhatsAppTwitterDi, noto anche come17Baby, trapper romano di 28, è statoto adidalla Corte di Cassazione di Roma. La decisione è stata presa nella giornata di ieri ed è in merito alavvenuta nella notte del 14 agosto 2022, quando colpì alla schiena il vigilante Fabio Piu, causando un’invalidità permanente. L’episodio si è verificato fuori da un locale sulla spiaggia di Marinella, a, e ha suscitato grande attenzione mediatica.Ricostruzione dell’accadutoa Fabio Piu è avvenuta al termine di una discussione accesa tra il personale di sicurezza del locale e un gruppo di giovani romani in vacanza nella rinomata località turistica di Gallura. Prima dell’episodio violento, Diera stato già allontanato dal locale per il suo comportamento che era stato giudicato molesto e aggressivo.