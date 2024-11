Ilrestodelcarlino.it - Comunanza sotto choc. Grande paura per la Beko:: "Il nostro territorio a pezzi, ci sentiamo presi in giro"

Bandiere sventolanti e megafoni fuori dallo stabilimento ‘Europe’ di, insieme alla rabbia e alla delusione. Saranno 1.935, in totale, i lavoratori che resteranno a casa dopo la chiusura degli stabilimenti. I luoghi colpiti sono Siena e. Per la sede picena salteranno infatti 320 posti di lavoro, oltre a tutte le conseguenze che questi tagli possono comportare. Si calcolano danni molto più ingenti apportati in maniera indiretta dall’indotto. Un annuncio, questo, che arriva dopo 12 anni di cassa integrazione che hanno anche caratterizzato il passaggio dell’azienda dalla proprietà ex Whirlpool e ‘Europe’. Dopo aver illustrato le criticità strutturali e macroeconomiche della base produttiva in svariati tavoli di incontro, compreso quello al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la decisione è stata presa.