Feedpress.me - Colpita base Unifil in Libano, feriti quattro militari italiani: due razzi lanciati da Hezbollah. Meloni: "Profonda indignazione per gli attacchi"

Leggi su Feedpress.me

della missionesono rimastidopo che lanel sud deldove si trovavano è stata. I, secondo quanto si apprende, stanno tutti bene: sono in ospedale ed hanno parlato con i propri familiari, rassicurandoli sulle condizioni di salute. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione,.