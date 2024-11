Butac.it - Cime tempestose e fotovoltaico in Francia

Ci è stato segnalato un post del 19 novembre condiviso dall’account Facebook Foodiverso, un post che vedete qui sopra ma di cui vi riporto il testo:L’incredibile scempio del panorama alpino francese.La deforestazione a favore delha raggiunto anche la. In cima alle colline di L’Epine, ai margini del massiccio delle Baronnies provençales (Alte Alpi,sud-orientale) sono stati eliminati 63 ettari di pini e querce per fare posto a vaste distese di pannelli solari.Christian Marchal, che lavora come ortolano a pochi chilometri di distanza, trova questo paesaggio raso al suolo “commovente”: “Guardate queste piccole querce che stanno cercando di ricrescere, nonostante la siccità e l’ondata di calore. Ci vuole perseveranza per spazzare via una foresta”, ha detto l’attivista, che sta conducendo una campagna contro l’installazione di parchi solari in aree selvagge.